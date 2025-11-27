Mafia a Bari 12 arresti | colpo al clan Strisciuglio trovati i manoscritti con le formule per l' affiliazione

Notizie.virgilio.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dodici arresti a Bari: i Carabinieri smantellano il clan Strisciuglio, accusato di mafia, traffico di droga ed estorsioni nel quartiere San Paolo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

mafia a bari 12 arresti colpo al clan strisciuglio trovati i manoscritti con le formule per l affiliazione

© Notizie.virgilio.it - Mafia a Bari, 12 arresti: colpo al clan Strisciuglio, trovati i manoscritti con le formule per l'affiliazione

Leggi anche questi approfondimenti

mafia bari 12 arrestiOperazione antimafia a Bari, arrestate 12 persone legate al clan Strisciuglio - Riti di affiliazione ispirati alla camorra per i nuovi componenti che venivano battezzati per ufficializzare l’ingresso in una organizzazione dedita ... Da trmtv.it

mafia bari 12 arrestiBari, blitz antimafia dei Carabinieri: arresti contro il clan Strisciuglio - Tra le accuse contestate figurano: associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e tentata estorsione aggravate, porto e detenzione di armi da sp ... Secondo giornaledipuglia.com

mafia bari 12 arrestiPestaggi, estorsioni e sparatorie anche durante il lockdown. Colpo al clan Strisciuglio: 12 arresti – VIDEO - Colpo al clan Strisciuglio: 12 arresti – VIDEO proviene da Quinto Potere. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Mafia Bari 12 Arresti