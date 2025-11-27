Mafia a Bari 12 arresti | colpo al clan Strisciuglio trovati i manoscritti con le formule per l' affiliazione

Dodici arresti a Bari: i Carabinieri smantellano il clan Strisciuglio, accusato di mafia, traffico di droga ed estorsioni nel quartiere San Paolo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Mafia a Bari, 12 arresti: colpo al clan Strisciuglio, trovati i manoscritti con le formule per l'affiliazione

