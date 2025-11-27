Madre e figlio scomparsi dallo scorso 23 novembre | appello dell’Associazione Penelope Lazio

L'associazione Penelope Lazio ODV, impegnata nel sostegno alle famiglie delle persone scomparse, ha diffuso una segnalazione urgente riguardante la scomparsa di Francesca Testa, 45 anni, e del figlio Paolo Vocella, 12 anni. I due si sarebbero allontanati da Roma il 23 novembre 2025, in particolare dalla zona TiburtinaPietralata, e da allora non si hanno più notizie. La descrizione della donna. Secondo quanto riportato nel comunicato, Francesca Testa è alta 1,65 metri, ha corporatura magra, capelli castani lunghi e lisci e occhi castani. Al momento della scomparsa indossava occhiali da vista con montatura nera.

