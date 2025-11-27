Macron | servizio militare volontario da estate 2026 contro la minaccia russa

MAcron ha annunciato la creazione di un servizio nazionale puramente militare nel contesto della minaccia russa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Macron: servizio militare volontario da estate 2026 contro la “minaccia russa”

Francia, Macron svela il servizio militare volontario Vai su X

Intorno a mezzogiorno di giovedì il presidente francese Emmanuel Macron pronuncerà un discorso davanti alla 27ª Brigata di Fanteria da Montagna a Varces, vicino a Grenoble, e presenterà il suo progetto di un nuovo servizio militare. Non si tratta di tornare a - facebook.com Vai su Facebook

Francia, Macron vara il servizio militare volontario dall'estate 2026: «No coscrizione, ma mobilitazione» - Il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha annunciato oggi che «un nuovo servizio nazionale sarà gradualmente istituito dalla prossima estate», ... Lo riporta ilmessaggero.it

La Francia ha reintrodotto il servizio militare volontario - Durerà dieci mesi e sarà aperto a tutte le persone di 18 anni: il governo spera che poi alcune decideranno di entrare nell'esercito ... ilpost.it scrive

Macron vara servizio militare volontario da estate 2026 - Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l'istituzione di un servizio nazionale volontario e "puramente militare" di dieci mesi a partire dall' ... Scrive altoadige.it