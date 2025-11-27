Macron presenta il nuovo servizio militare | 10mila nuovi giovani entro il 2030 pagati 800 euro al mese
Parlando dalla base militare di Varces, nelle Alpi francesi, il presidente Emmanuel Macron ha presentato i dettagli del nuovo servizio militare volontario che sta facendo già molto discutere in patria e all'estero. "Non possiamo tornare all'epoca della coscrizione obbligatoria, ma abbiamo bisogno. 🔗 Leggi su Today.it
Macron presenta il nuovo servizio militare volontario: giovani arruolati a partire dall'estate 2026 - Il presidente francese ha svelato le linee generali del nuovo servizio militare volontario progettato per aumentare il numero di persone che possono essere mobilitate in caso di conflitto. Da msn.com
Francia, Macron vara il servizio militare volontario dall'estate 2026: «Mobilitazione per difenderci». Crosetto: discutiamone anche in Italia - Il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha annunciato oggi che «un nuovo servizio nazionale sarà gradualmente istituito dalla prossima estate», ... Lo riporta msn.com
Francia, Macron ripristina il servizio militare su base volontaria: 10 mesi di leva ma solo “su territorio nazionale” - Dal 12 gennaio 2026 la Francia avvierà il servizio militare volontario: il presidente Emmanuel Macron, durante la presentazione dell'iniziativa avvenuta ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it