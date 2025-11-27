Macron annuncia oggi il nuovo servizio militare volontario Rn | I francesi non vogliono morire per l’Ucraina

Il presidente francese Emmanuel Macron annuncerà oggi giovedì 27 novembre un nuovo Servizio Nazionale Universale. Ovvero un servizio militare volontario, destinato a soddisfare le esigenze delle forze armate, in un momento in cui governo e militari mettono in guardia dalle minacce russe e dal crescente rischio di conflitti, che potrebbero infiammare il dibattito politico. Il presidente ha anticipato i termini del servizio due giorni fa, assicurando agli ascoltatori della radio privata RTL che il piano non è «di inviare i nostri giovani in Ucraina», scrive l’agenzia France Presse. L’esercito francese. 🔗 Leggi su Open.online