Macron annuncia oggi il nuovo servizio militare volontario Rn | I francesi non vogliono morire per l’Ucraina

Open.online | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente francese Emmanuel Macron annuncerà oggi giovedì 27 novembre un nuovo Servizio Nazionale Universale. Ovvero un servizio militare volontario, destinato a soddisfare le esigenze delle forze armate, in un momento in cui governo e militari mettono in guardia dalle minacce russe e dal crescente rischio di conflitti, che potrebbero infiammare il dibattito politico. Il presidente ha anticipato i termini del servizio due giorni fa, assicurando agli ascoltatori della radio privata RTL che il piano non è «di inviare i nostri giovani in Ucraina», scrive l’agenzia France Presse. L’esercito francese. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

macron annuncia oggi nuovoMacron annuncia oggi il nuovo servizio militare volontario. Rn: «I francesi non vogliono morire per l’Ucraina» - Il presidente francese Macron annuncerà oggi 27 novembre un nuovo Servizio Nazionale Universale. Riporta msn.com

macron annuncia oggi nuovoFrancia, Macron presenta il nuovo servizio militare volontario - Il presidente francese svela oggi le linee guida del servizio militare volontario, pensato per rafforzare le forze armate in risposta alle minacce russe e al rischio crescente di conflitti ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Macron Annuncia Oggi Nuovo