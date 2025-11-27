Macchie di sangue rifiuti e danni | Costretti a ripulire il PalaMili invece dell' allenamento
Macchie di sangue, sporcizia, rifiuti e danni. Così la società Messina Basket School ha ritrovato il PalaMili dopo un evento dedicato alle arti marziali svoltosi lo scorso 23 novembre. Il team ha pubblicato sulla propria pagina social un dossier fotografico per dimostrare le condizioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
