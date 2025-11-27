Macché complotto contro Meloni l' obbiettivo era Elly Schlein | tutti i nomi che guidano il malcontento

È bastato un sospiro proveniente dalla bocca di un consigliere del Quirinale con un passato nella sinistra democristiana, Francesco Saverio Garofani, per riportare alla ribalta il tema del difficile rapporto tra quel variegato mondo che per comodità identifichiamo come "cattolico-democratico" e. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Macché complotto contro Meloni, l'obbiettivo era Elly Schlein: tutti i nomi che guidano il malcontento

Scopri altri approfondimenti

A Carpaneto Piacentino, insieme a tanti lavoratori e alle istituzioni, per celebrare i 70 anni di un'azienda profondamente radicata nel territorio, la Casella Macchine Agricole. Una realtà che è cresciuta al fianco degli imprenditori agricoli, coniugando tradizione f - facebook.com Vai su Facebook

Complotto contro Meloni, Garofani: “chiacchierata con amici”/ Dal Quirinale “sconcerto” per tensione con FdI - Meloni, il "day after": la non smentita di Garofani, sconcerto del Colle, l'intervento di Fazzolari ... Riporta ilsussidiario.net

Il grande complotto del Quirinale contro Giorgia Meloni, spiegato dall’inizio - Quanto c'è di vero in questa storia del complotto dei consiglieri di Mattarella per ostacolare Fratelli d'Italia e il centrodestra? Scrive fanpage.it

Cos’è questa storia del presunto complotto di Mattarella contro Meloni - Ne ha scritto La Verità con un'enfasi ingiustificata, ma un esponente di Fratelli d'Italia le ha dato credito, e un po' tutti si sono arrabbiati ... Scrive ilpost.it