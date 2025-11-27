Macaulay Culkin apre all’idea di sequel di Mamma ho perso l’aereo

Macaulay Culkin ha dichiarato durante una recente tappa del suo tour "A Nostalgic Night with Macaulay Culkin" che " non sarebbe del tutto contrario " all'idea di tornare nei panni di Kevin McCallister in un sequel di " Mamma, ho perso l'aereo ". Ha però aggiunto: " Dovrebbe essere perfetto ". Fortunatamente, Culkin ha già un'idea per un sequel che gli piacerebbe realizzare. " Ho avuto questa idea ", ha detto Culkin. " O sono vedovo o divorziato. Sto crescendo un figlio e tutto il resto. Lavoro sodo e non presto abbastanza attenzione, e il bambino si arrabbia un po' con me e poi rimango chiuso fuori.

