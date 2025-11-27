Ma quale vittoria | Schlein rischia il campo minato

Nonostante quel che si dice e si scrive, le elezioni regionali non hanno spostato di una virgola gli equilibri politici nazionali. Per lo meno a destra, mentre nel centrosinistra forse qualche cambiamento c’è stato. Alessandra Ghisleri, che fra i sondaggisti è quella che più ci prende, alla domanda se a questo turno Schlein e compagni siano riusciti a rubare voti alla maggioranza di Meloni, Salvini e Tajani, ha risposto con una fragorosa risata. In Campania, che è portata a esempio di successo del campo largo, Ghisleri sostiene che Pd, 5 stelle e alleati vari abbiano perso, rispetto alle precedenti elezioni, 400. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ma quale vittoria: Schlein rischia il campo minato

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il patto saltato tra Meloni e Schlein sul ddl consenso svela un dilemma: quando si vince in due di chi è la vittoria? il sociologo Rabinow: non si perde ma si conquista https://buff.ly/SR7sEQs - facebook.com Vai su Facebook

Prima vittoria di Schlein perché Meloni si era spesa Vai su X

Conte e Schlein a Napoli per festeggiare: "Il Governo qui ha fallito" |VIDEO - Il leader di Movimento 5 Stelle e Pd accanto al neopresidente Roberto Fico: "L'alternativa alla Meloni esiste, siamo noi" ... Si legge su napolitoday.it

REGIONALI VISTE DA SX/ Campania e Puglia, le due ombre sulla vittoria netta del campo largo - Il campo largo dimostra di esserci e vince alle regionali in Puglia e Campania. Secondo ilsussidiario.net

Elezioni regionali: nessuna sorpresa, ma Elly Schlein è la vera sconfitta - La segretaria dem rivendica una vittoria che non le appartiene: astensione record, “cacicchi” ingombranti e alleati imposti smontano la sua narrazione ottimista. Come scrive panorama.it