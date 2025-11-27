Lutto nello spettacolo l’annuncio del famoso papà | il figlio trovato morto
La notizia è rimbalzata sui media internazionali nelle ultime ore, trasformando un tranquillo mercoledì in un giorno segnato dal dolore. Jackson Browne, icona della musica folk rock americana, ha annunciato la morte del figlio Ethan Brown, un volto noto tra cinema, moda e musica. Un comunicato diffuso sui social ha improvvisamente interrotto il silenzio delle ultime settimane, lasciando spazio allo sgomento di amici, colleghi e fan di tutto il mondo. La famiglia ha confermato che Ethan, 52 anni, è stato trovato senza vita nella mattina del 25 novembre 2025 nella sua casa. “È con profonda tristezza che condividiamo che la mattina del 25 novembre 2025, Ethan Brown, figlio di Jackson Brown e Phyllis Major, è stato trovato privo di sensi e deceduto nella sua casa”, si legge nel messaggio diffuso dal cantautore di “Somebody’s Baby”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
