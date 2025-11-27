Lutto nel giornalismo dell’Umbria è morto Fabio Luccioli | aveva 38 anni

C’è qualcuno che commentando questa notizia ha scritto: “Ci sono giorni in cui anche i giornalisti non trovano le parole: oggi è uno di quelli”. E purtroppo, forse è questa la frase più adeguata per descrivere le sensazioni che attraversano il mondo del giornalismo – ma non solo – dell’Umbria. È. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Lutto nel giornalismo dell’Umbria, è morto Fabio Luccioli: aveva 38 anni

Altre letture consigliate

Il mondo del giornalismo in lutto per la scomparsa di Roberto Ettorre, domani i funerali - facebook.com Vai su Facebook

E’ morto Domenico Mugnaini, giornalismo toscano in lutto Vai su X

Lutto nel giornalismo: è morto Giuseppe Milicchio - Per 40 anni ha raccontato gioie e dolori del club rossoblù: "Tutto il Cosenza Calcio si unisce al dolore della famiglia", scrive la società. tuttomercatoweb.com scrive

Lutto nel mondo del giornalismo. All'età di 79 anni si è spento Franco Ligas - All'età di 79 anni si è spento Franco Ligas, che lascia un vuoto tra colleghi e appassionati che durante la sua lunga carriera hanno avuto modo di apprezzarlo ... Lo riporta tuttomercatoweb.com

Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Emilio Fede, aveva 94 anni - Lo storico giornalista e conduttore televisivo italiano è mancato all'età di 94 anni. Come scrive calciomercato.com