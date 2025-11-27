Lutto e shock nello spettacolo il figlio vip trovato morto così

– Nelle ultime ore, una tragica notizia ha colpito il panorama internazionale, segnando profondamente il settore dello spettacolo. Il celebre cantautore americano, ha comunicato la morte del figlio Ethan, noto per la sua presenza nei settori del cinema, della moda e della musica. L’annuncio è stato diffuso tramite i canali social, interrompendo il silenzio che circondava la famiglia e suscitando immediata commozione tra amici, colleghi e seguaci. . La famiglia ha reso noto che Ethan Brown, di 52 anni, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione nella mattinata del 25 novembre 2025. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Lutto e shock nello spettacolo, il figlio vip trovato morto così

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tragedia nel Cilento: muore a 45 anni l’agente Nicola Finamore. Due comunità sotto shock: lascia moglie e quattro figli. La sua storia, il ritorno alle radici e l’ultimo saluto di un intero territorio… continua a leggere https://infodifesa.it/cilento-in-lutto-poliziotto-di-4 - facebook.com Vai su Facebook

Lutto per Giuliano Sangiorgi, è morta nonna Stella: "Sei il nome di mia figlia" - Il cantante dei Negramaro ha condiviso sui social una lunga lettera d'addio per la sua amata nonna Stella, morta a 98 anni. Come scrive adnkronos.com

Addio a Ike Turner Jr.: il figlio di Tina Turner è morto a 67 anni - , figlio adottivo di Tina Turner e del musicista Ike Turner, è morto a 67 anni in un ospedale di Los Angeles. Scrive iodonna.it

Torna Il Rumore del Lutto, al festival Gavin Friday, Teho Teardo e Beatrice Antolini - Arriva al traguardo della 19esima edizione il festival Il Rumore del Lutto, in programma dal 27 settembre al 9 novembre a Parma e in altre città tra cui Torino, Genova, Firenze, Prato, Reggio Emilia e ... Secondo tgcom24.mediaset.it