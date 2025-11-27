Lutto a Salerno | scompare Anna Rita Valiante La Redazione di ZON si stringe a Gianfranco e alla famiglia

Salerno si risveglia nel dolore per la scomparsa improvvisa di Anna Rita Valiante, 59 anni, stimata funzionaria legale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Una notizia che ha attraversato la città con forza, lasciando sgomente le tante persone che la conoscevano e che ne apprezzavano la riservatezza, la professionalità e la profonda umanità. La sua morte arriva in un momento drammatico per la famiglia Valiante, già provata da un lutto enorme: poco più di un anno fa, il fratello Mario e la moglie Wilma Fezza persero la vita in un incidente lungo l’A2. Un colpo terribile dal quale i familiari stavano ancora cercando di rialzarsi. 🔗 Leggi su Zon.it

