Lutto a Foligno e nel mondo del giornalismo | è morto il direttore Fabio Luccioli

Lutto nel mondo del giornalismo umbro: è deceduto il direttore di Radio Gente Umbra e della Gazzetta di Foligno, Fabio Luccioli. Giovanissimo, non ancora cinquantenne, è venuto a mancare nelle scorse ore. Giornalista molto apprezzato per la sua mole di lavoro, per la capacità di dare le notizie. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Lutto a Foligno e nel mondo del giornalismo: è morto il direttore Fabio Luccioli

