Lupi scatenati sbranati cani e gatti Sadegholvaad scrive in Regione | Serve con urgenza il censimento

Una situazione sempre più complicata. A Rimini è allarme lupi. I casi continuano a moltiplicarsi, sia nelle zone collinari del capoluogo sia in altri comuni limitrofi. Le ultime segnalazioni arrivano da Corpolò, dove residenti hanno visto lupi avvicinarsi alle abitazioni e c’è una testimonianza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Lupi scatenati, sbranati cani e gatti. Sadegholvaad scrive in Regione: "Serve con urgenza il censimento"

