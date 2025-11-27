Lupa ferita ?bussa? alla porta di una casa a Camerata Picena | scatta l' allarme recuperata dai Carabinieri forestali

CAMERATA PICENA? I carabinieri forestali del Nucleo di Jesi-San Marcello sono intervenuti a Camerata Picena dove stamattina i residenti avevano segnalato la presenza di un lupo ferito che. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Lupa ferita ?bussa? alla porta di una casa a Camerata Picena: scatta l'allarme, recuperata dai Carabinieri forestali

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ci sono storie che non vogliono spiegarti il mondo: vogliono aprirti una ferita, una domanda, uno spiraglio. - facebook.com Vai su Facebook

Il vicino bussa alla porta e la violenta. Lo arrestano e molesta una poliziotta - Una frase apparentemente innocua pronunciata dal vicino di casa, una frase dietro cui si è consumata la violenza. Come scrive ilmessaggero.it

Trova online informazioni su un pedofilo, bussa alla sua porta e lo uccide, poi confessa: “Lo meritava” - Ha progettato un piano per avvicinarsi a un uomo di 71 anni accusato di molestie sessuali sui bambini per poi ucciderlo. Da fanpage.it