L' uomo che arrestò Mussolini l' autore Mario Avagliano presenta il suo ultimo lavoro

Venerdì 28 novembre a Gambettola, al Centro Culturale Fellini, si tiene la presentazione del nuovo libro di Mario Avagliano "L'uomo che arrestò Mussolini. Storia dell'ufficiale dell'Arma Giovanni Frignani dalla Grande Guerra alle Fosse Ardeatine".

