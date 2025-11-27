Luogosano rinasce lo stabilimento ex ArcelorMittal | accordo tra Fonderie Pisano e PICO

Avellino, 27 novembre 2025 - A Luogosano prende avvio un nuovo capitolo per lo stabilimento ex ArcelorMittal. Oggi pomeriggio, presso la sede di Confindustria, si è consumato il passaggio di consegne tra la multinazionale e le Fonderie Pisano di Salerno, ora chiamate a riaprire e rilanciare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Luogosano, rinasce lo stabilimento ex ArcelorMittal: accordo tra Fonderie Pisano e PI.CO