Luogosano rinasce lo stabilimento ex ArcelorMittal | accordo tra Fonderie Pisano e PICO
Avellino, 27 novembre 2025 - A Luogosano prende avvio un nuovo capitolo per lo stabilimento ex ArcelorMittal. Oggi pomeriggio, presso la sede di Confindustria, si è consumato il passaggio di consegne tra la multinazionale e le Fonderie Pisano di Salerno, ora chiamate a riaprire e rilanciare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
LabTv. . Sarà Fonderie Pisano a subentrare nel sito industriale dell'Arcelor Mittal di Luogosano. Stamane la firma dell'intesa in Regione Campania tra i rappresentanti delle due società, i sindacati di categoria e l'assessore Antonio Marchiello. Nello stabiliment - facebook.com Vai su Facebook
Luogosano, minacce di morte all'ex: scatta il divieto di avvicinamento - I carabinieri delle Stazioni di Sant'Angelo all'Esca e di Fontanarosa – coordinati dalla procura della repubblica di Benevento – hanno eseguito un ... Come scrive ilmattino.it
Ex Ilva, molotov erano in magazzino dentro a stabilimento - e non all'esterno la scatola trovata ieri all'ex Ilva di Cornigliano da una guardia di vigilanza privata contenente due molotov, due ... Riporta ansa.it