Luogosano rinasce lo stabilimento ex ArcelorMittal | accordo tra Fonderie Pisano e PICO

Avellinotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino, 27 novembre 2025 - A Luogosano prende avvio un nuovo capitolo per lo stabilimento ex ArcelorMittal. Oggi pomeriggio, presso la sede di Confindustria, si è consumato il passaggio di consegne tra la multinazionale e le Fonderie Pisano di Salerno, ora chiamate a riaprire e rilanciare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

luogosano rinasce lo stabilimento ex arcelormittal accordo tra fonderie pisano e pico

© Avellinotoday.it - Luogosano, rinasce lo stabilimento ex ArcelorMittal: accordo tra Fonderie Pisano e PI.CO

News recenti che potrebbero piacerti

Luogosano, minacce di morte all'ex: scatta il divieto di avvicinamento - I carabinieri delle Stazioni di Sant'Angelo all'Esca e di Fontanarosa – coordinati dalla procura della repubblica di Benevento – hanno eseguito un ... Come scrive ilmattino.it

Ex Ilva, molotov erano in magazzino dentro a stabilimento - e non all'esterno la scatola trovata ieri all'ex Ilva di Cornigliano da una guardia di vigilanza privata contenente due molotov, due ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Luogosano Rinasce Stabilimento Ex