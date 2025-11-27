L’Università San Raffaele acquista Palazzo dei Cigni storica sede Mediaset

Davidemaggio.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leggendario Palazzo dei Cigni, prima e storica sede di Mediaset, diventa di proprietà dell’ Università Vita-Salute San Raffaele. Laghetto antistante incluso. Una bellissima notizia. Dopo anni di chiusura, questo edificio che ha visto nascere la televisione privata italiana, rinascerà trasformandosi in una nuova sede universitaria ha commentato il sindaco di Segrate, Paolo Micheli. Mediaset via da Palazzo dei Cigni nel 2015. Proprio nel comune lombardo, all’interno del complesso di Milano 2, è situato l’ex centro di produzione televisiva che ha visto nascere alla fine degli anni ’70 le prime trasmissioni di Telemilano, poi divenuta Canale 5. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

l8217universit224 san raffaele acquista palazzo dei cigni storica sede mediaset

© Davidemaggio.it - L’Università San Raffaele acquista Palazzo dei Cigni, storica sede Mediaset

Altri contenuti sullo stesso argomento

l8217universit224 san raffaele acquistaL’Università San Raffaele acquista Palazzo dei Cigni, storica sede Mediaset - Palazzo dei Cigni, ex sede Mediaset, diventa di proprietà dell'Università Vita- Lo riporta davidemaggio.it

Cerca Video su questo argomento: L8217universit224 San Raffaele Acquista