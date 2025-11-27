Si è svolto martedì pomeriggio nella sala del consiglio comunale il primo incontro aperto a tutti i soggetti interessati, cittadini e associazioni, per arrivare alla stesura definitiva del Regolamento di amministrazione condivisa, uno strumento che permette ai cittadini di collaborare alla cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni (spazi pubblici, giardini, edifici non utilizzati, attività sociali e culturali). Puntuale l’attacco del Partito Democratico: "Nessuno sa in che modo questo intervento possa essere compatibile o conciliabile con quanto emerso dal concorso per il lungomare Marconi, i cui atti sono rimasti nel cassetto della giunta: nemmeno il sindaco Olivetti se li ricorda, neanche l’assessora Campagnolo, che proprio oggi presenta un presunto nuovo modello di rapporto tra amministrazione e cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lungomare Marconi, è scontro tra Pd e Lega sul concorso di idee