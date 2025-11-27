L’Under 19 non cerca scorciatoie | Giocheremo coi nostri per vincere

Si alza il sipario per la Una Hotels sulla NextGen Cup 202526, torneo organizzato da Lega Basket Serie A in collaborazione con la Fip, che coinvolge le sedici formazioni Under 19 delle rispettive squadre di Serie A. Confermata la prima fase con due gironi all’italiana dove le prime quattro staccano il pass per le Final-Eight: le prime tre giornate della fase a gironi si giocano dal 28 al 30 novembre a Verona e Villafranca, poi ci sarà il secondo blocco di gare dal 5 all’8 gennaio a Rimini e Santarcangelo. Infine, le fasi finali dal 19 al 21 febbraio nella cornice dell’Inalpi Arena di Torino in occasione delle finali di Coppa Italia delle squadre senior. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

