L’Under 19 non cerca scorciatoie | Giocheremo coi nostri per vincere

Ilrestodelcarlino.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si alza il sipario per la Una Hotels sulla NextGen Cup 202526, torneo organizzato da Lega Basket Serie A in collaborazione con la Fip, che coinvolge le sedici formazioni Under 19 delle rispettive squadre di Serie A. Confermata la prima fase con due gironi all’italiana dove le prime quattro staccano il pass per le Final-Eight: le prime tre giornate della fase a gironi si giocano dal 28 al 30 novembre a Verona e Villafranca, poi ci sarà il secondo blocco di gare dal 5 all’8 gennaio a Rimini e Santarcangelo. Infine, le fasi finali dal 19 al 21 febbraio nella cornice dell’Inalpi Arena di Torino in occasione delle finali di Coppa Italia delle squadre senior. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217under 19 non cerca scorciatoie giocheremo coi nostri per vincere

© Ilrestodelcarlino.it - L’Under 19 non cerca scorciatoie: "Giocheremo coi nostri per vincere"

Argomenti simili trattati di recente

l8217under 19 cerca scorciatoieL’Under 19 non cerca scorciatoie: "Giocheremo coi nostri per vincere" - Si alza il sipario per la Una Hotels sulla NextGen Cup 2025/26, torneo organizzato da Lega Basket Serie A in ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: L8217under 19 Cerca Scorciatoie