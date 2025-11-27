Luna un italiano fra i tre astronauti europei scelti per la missione
"Siamo tornati a essere protagonisti insieme alla Francia e alla Germania e segniamo il rilancio dell'Europa che finalmente può guardare al futuro con maggiore certezza, coesione e determinazione", spiega., spiega il ministro Urso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Scopri altri approfondimenti
DiariodelWeb.it. . “Pogacar è già nella storia?” ? Coppa America a Napoli, Luna Rossa pronta a stupire! ? Milano-Cortina, tra emozioni e attese azzurre! Giovanni Bruno si racconta a cuore aperto: ciclismo, vela, Olimpiadi e il futuro dello sport italiano Un’i - facebook.com Vai su Facebook
Missione Artemis per la Luna: ci sarà un astronauta italiano fra i tre europei - Una base spaziale verrà lanciata in orbita intorno al satellite. Secondo repubblica.it
C'è un italiano tra i tre astronauti europei che andranno sulla Luna - L'annuncio alla conferenza ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea. Da corriere.it
Ci sarà un astronauta italiano nella missione verso la Luna - "Uno dei prossimi astronauti che andrà sulla Luna sarà un italiano", dice il presidente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi). Come scrive dire.it