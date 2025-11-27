L' ultimo saluto alla giovane Viola la 23enne che ha perso la vita in un incidente
Sarà celebrato al Duomo di Cervia sabato 29 novembre alle 14.30 il funerale di Viola Mazzotti, la 23enne che ha perso la vita a Bologna, in seguito a un incidente con un camion che l'ha investita mentre stava percorrendo la pista ciclabile in zona Corticella. Dopo le esequie, seguirà la sepoltura. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
