L' ultimo saluto alla giovane Viola la 23enne che ha perso la vita in un incidente
Sarà celebrato al Duomo di Cervia sabato 29 novembre alle 14.30 il funerale di Viola Mazzotti, la 23enne che ha perso la vita a Bologna, in seguito a un incidente con un camion che l'ha investita mentre stava percorrendo la pista ciclabile in zona Corticella. Dopo le esequie, seguirà la sepoltura. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In migliaia per l'ultimo saluto al 17enne Loris Rip - facebook.com Vai su Facebook
Sulle note di "Ma mi" l'ultimo saluto a Ornella Vanoni #ANSA Vai su X
L'ultimo saluto alla giovane Viola, la 23enne che ha perso la vita in un incidente - In programma i funerali della ragazza, i parenti chiedono eventuali offerte per una borsa di studio da intitolarle ... Riporta ravennatoday.it
Funerale di Viola Mazzotti, quando sarà l’ultimo saluto alla 23enne travolta da un camion a Bologna - L’addio alla giovanissima ragazza che ha perso tragicamente la vita investita mentre attraversava la strada sulla ciclabile si terrà nel Duomo di Cervia. Si legge su msn.com