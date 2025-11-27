L’ultima intervista di Ornella Vanoni | il suo amore più grande la tradiva Sentivo l' odore delle altre

Milleunadonna.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato Aldo Cazzullo a fare l’ultima intervista a Ornella Vanoni e l’ha proposta nel suo martedì di Una giornata particolare insolita: la puntata è stata infatti preceduta da un’esclusiva di 50 minuti che è così diventata la testimonianza definitiva della cantante morta giovedì scorso. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

l8217ultima intervista di ornella vanoni il suo amore pi249 grande la tradiva sentivo l odore delle altre

© Milleunadonna.it - L’ultima intervista di Ornella Vanoni: il suo amore più grande la tradiva. “Sentivo l'odore delle altre”

Scopri altri approfondimenti

l8217ultima intervista ornella vanoniOrnella Vanoni, l'ultima intervista un mese fa: «Nessuno sa com'è l'aldilà. Con Gino Paoli sentivo odore di altre donne, quando si sparò andai in ospedale di notte» - L'ultima intervista rilasciata da Ornella Vanoni è stata registrata meno di un mese prima della sua morte. leggo.it scrive

l8217ultima intervista ornella vanoniUltima intervista a Ornella Vanoni, l’amore per Giorgio Strehler: “Con lui è nata Ornella” - Vanoni nell’ultima intervista ricorda l’amore per Giorgio Strehler: “Con lui è nata Ornella, ha squassato la mia corazza e aperto il mio cuore”. Lo riporta la7.it

l8217ultima intervista ornella vanoniOrnella Vanoni, stasera l'ultima intervista inedita da Cazzullo: «Gino Paoli? Lo lasciai, sentivo l'odore di Stefania Sandrelli. Il padre di mio figlio? Non lo amavo» - L'ultima intervista rilasciata da Ornella Vanoni è stata registrata meno di un mese prima della sua morte. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: L8217ultima Intervista Ornella Vanoni