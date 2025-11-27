L’ultima intervista di Ornella Vanoni | il suo amore più grande la tradiva Sentivo l' odore delle altre

È stato Aldo Cazzullo a fare l'ultima intervista a Ornella Vanoni e l'ha proposta nel suo martedì di Una giornata particolare insolita: la puntata è stata infatti preceduta da un'esclusiva di 50 minuti che è così diventata la testimonianza definitiva della cantante morta giovedì scorso.

L'ultima intervista di Ornella Vanoni: "La morte non mi fa paura. Vorrei deciderla io: quando non avrò più niente da dare"

L'ultima intervista di Ornella Vanoni: "La morte non mi fa paura. Vorrei deciderla io: quando non avrò più niente da dare" - La cantante si era raccontata meno di un mese fa ad Aldo Cazzullo: "L'amore con Strehler fu uno scandalo: lui era sposato.

L'ultima intervista a Ornella Vanoni, l'amore per Paoli e Strehler: "Rimasi con 30 euro in banca"

Ultima intervista a Ornella Vanoni, il litigio con Mina: "Gli dissi che era vigliacca e ci siamo perse"