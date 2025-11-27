L’ultima intervista di Ornella Vanoni fa il botto | numeri record per Cazzullo

Ci sono parole che, riascoltate dopo la morte di chi le ha pronunciate, cambiano peso. L’intervista che Ornella Vanoni ha concesso ad Aldo Cazzullo per “Una giornata particolare” è una di quelle rare occasioni in cui la televisione smette di essere archivio e diventa eredità. Non un semplice documento, non un commiato, ma un lascito. L’ultimo, consegnato con l’ironia disarmante di una donna che col tempo ha imparato a non aver paura di mostrarsi fragile. Che è stata «mare in tempesta e cielo stellato», come recita il brano capolavoro che Francesco Gabbani scrisse per lei. Ornella Vanoni: una donna libera, insofferente all’ipocrisia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - L’ultima intervista di Ornella Vanoni fa il botto: numeri record per Cazzullo

