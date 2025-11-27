Lukaku il recupero procede spedito Rientra per la sfida contro Mourinho?

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizialmente la tabella di marcia prevedeva il suo recupero per la Supercoppa il 18 dicembre. Ma l'attaccante sta accorciando i tempi e potrebbe esserci già il 10 in Champions. Entrando in lista al posto di De Bruyne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lukaku il recupero procede spedito rientra per la sfida contro mourinho

© Gazzetta.it - Lukaku, il recupero procede spedito. Rientra per la sfida contro Mourinho?

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Lukaku, il recupero procede spedito. Rientra per la sfida contro Mourinho? - Avere o non avere Romelu Lukaku a disposizione per una gara di Champions League, infatti, avrebbe un peso specifico non ... Secondo msn.com

Lukaku scalpita, il recupero procede bene: le ultime sul rientro - Il Napoli attende il ritorno di Romelu Lukaku, ancora fermo ai box a causa di un infortunio rimediato nel pre- Lo riporta tuttonapoli.net

Rientro Lukaku, arrivano aggiornamenti. Come procede il recupero - Le ultime sulle condizioni di Romelu Lukaku, a lavoro a Castel Volturno ormai da giorni per tornare il prima possibile. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lukaku Recupero Procede Spedito