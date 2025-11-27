Lukaku e la pazza idea di Conte | inserirlo in lista Champions e portarlo a Lisbona per il Benfica Gazzetta

Romelu Lukaku si sta allenando. Quotidianamente e con crescente intensità, È un professionista come pochi. Un lavoratore, è ostinato il belga. Conte ripete più volte che è un esempio per tutta la squadra. E ora sta decisamente meglio. Bisogna solo decidere il momento giusto per riportarlo quantomeno in panchina. E Conte sta pensando di inserirlo in lista Champions al posto di De Bruyne e portarlo nella trasferta portoghese per la importantissima sfida al Benfica di Mourinho. Scrive la Gazzetta: Centocinque giorni oggi: e, come s’era intuito in quel 14 di agosto, il rientro si avvicina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

