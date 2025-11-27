Luigi Lovaglio chi è l' ad di Mps indagato per la scalata a Mediobanca

Insieme a Francesco Gaetano Caltagirone e all’ad di Luxottica e Delfin Francesco Milleri, l’ad di Monte dei Paschi di Siena Luigi Lovaglio è finito nel mirino della Procura di Milano. Il manager risulta iscritto nel registro degli indagati con le ipotesi di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza, nell’ambito dell’operazione che ha portato Mps a rilevare il controllo di Mediobanca. La circostanza, riportata inizialmente dal Corriere della Sera, è stata confermata da fonti giudiziarie. Secondo quanto ricostruito, l’iscrizione a carico dell’imprenditore romano, del finanziere e del banchiere sarebbe avvenuta alcuni mesi fa, all’interno di un fascicolo che esamina una serie di operazioni legate al riassetto del settore bancario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

