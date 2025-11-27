Lugano AI Week | Acer porta sul palco Sofia l’assistente virtuale pensato per le PMI

Dal 1° al 5 dicembre 2025 l’Asilo Ciani ospiterà la seconda edizione della Lugano AI Week, l’evento gratuito promosso da Lugano Living Lab dedicato all’esplorazione delle tecnologie emergenti e del loro impatto sulla società. Oltre 50 speaker tra esperti, imprenditori, ricercatori e innovatori si alterneranno sul palco per affrontare temi cruciali come creatività, salute, geopolitica, educazione e nuovi modelli di business basati sull’intelligenza artificiale. Giovedì 4 dicembre, in occasione della giornata dedicata a “ AI nel business ”, ci sarà l’intervento di Emanuele Meazzo, Data Science Analyst di Acer EMEA, che salirà sul palco per presentare Sofia, il nuovo assistente virtuale AI sviluppato internamente dalla multinazionale taiwanese. 🔗 Leggi su Newsagent.it

