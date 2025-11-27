Lugano AI Week | Acer porta sul palco Sofia l’assistente virtuale pensato per le PMI
Dal 1° al 5 dicembre 2025 l’Asilo Ciani ospiterà la seconda edizione della Lugano AI Week, l’evento gratuito promosso da Lugano Living Lab dedicato all’esplorazione delle tecnologie emergenti e del loro impatto sulla società. Oltre 50 speaker tra esperti, imprenditori, ricercatori e innovatori si alterneranno sul palco per affrontare temi cruciali come creatività, salute, geopolitica, educazione e nuovi modelli di business basati sull’intelligenza artificiale. Giovedì 4 dicembre, in occasione della giornata dedicata a “ AI nel business ”, ci sarà l’intervento di Emanuele Meazzo, Data Science Analyst di Acer EMEA, che salirà sul palco per presentare Sofia, il nuovo assistente virtuale AI sviluppato internamente dalla multinazionale taiwanese. 🔗 Leggi su Newsagent.it
Argomenti simili trattati di recente
Fast Fit. . BLACK FRIDAY WEEK – GIUBIASCO • LUGANO • MENDRISIO Fino al 30 novembre tutti gli abbonamenti scontati del 15%! Allenati in modo intelligente con la tecnologia più avanzata: ? EMS Training & EMS Metabolico – 20 minuti = fino a 700 - facebook.com Vai su Facebook
Dal 1° al 5 dicembre 2025 torna la #Lugano AI Week, per esplorare da vicino l'intelligenza artificiale e il suo impatto su creatività, benessere, società e business. Programma completo e iscrizioni: luganolivinglab.ch/main-eventi/ai… @LuganoLivingLab Vai su X
Lugano, la squadra è svogliata: Tramezzani la porta in fabbrica - L'idea è venuta all'allenatore del Lugano Paolo Tramezzani, ex 'secondò di Gianni De Biasi sulla ... Da ilgazzettino.it