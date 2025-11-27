luce delicatezza e cura quotidiana

Amanti del beauty e del make up, il calendario dell’avvento perfetto è arrivato. Il marchio Revolution anche quest’anno accende le festività con 24 sorprese tutte da scoprire compresi 10 formati originali. Si tratta di prodotti per occhi, labbra e viso oltre a strumenti di bellezza intelligenti. Lip gloss, balsamo labbra, spugnette blend mini blush, ombretti e tanto altro, il tutto in un packaging accattivante. Nutrire la pelle è fondamentale per il proprio benessere. Un prodotto perfetto per donare elasticità e nutrimento quotidiano è OMNI, un olio realizzato con una fusione perfetta di oli vegetali pregiati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

