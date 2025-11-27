L’eventuale potenziamento dell’attuale organico sul mercato di dicembre ha una sua logica. La Lucchese, infatti, è la squadra che, a differenza dello Zenith Prato, del Viareggio e del Cecina, è ancora impegnata in Coppa Italia. A proposito di questa manifestazione c’è da dire che la stessa è entrata in una fase cruciale. Mercoledì 3 dicembre si disputerà, infatti, il match casalingo contro la Sestese, valido per l’accesso alla finale regionale. La gara sarà "secca". In caso di parità, dopo i tempi regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore. Ancora da decidere l’orario di inizio: probabile le 20,30. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Lucchese - Le strategie della società. Mercato legato al cammino in Coppa Italia