Lucchese - Le strategie della società Mercato legato al cammino in Coppa Italia

L’eventuale potenziamento dell’attuale organico sul mercato di dicembre ha una sua logica. La Lucchese, infatti, è la squadra che, a differenza dello Zenith Prato, del Viareggio e del Cecina, è ancora impegnata in Coppa Italia. A proposito di questa manifestazione c’è da dire che la stessa è entrata in una fase cruciale. Mercoledì 3 dicembre si disputerà, infatti, il match casalingo contro la Sestese, valido per l’accesso alla finale regionale. La gara sarà "secca". In caso di parità, dopo i tempi regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore. Ancora da decidere l’orario di inizio: probabile le 20,30. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Lucchese - Tutte le novità del mercato. Gianni vuole Del Rosso a centrocampo - La società è pronta a ritornare sul mercato nell’ottica di alzare ancora di più l’asticella di una squadra che, oggettivamente, ha bisogno di mettere al fianco di Picchi o, se del caso, sostituirlo ... Da lanazione.it