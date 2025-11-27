Luca Zaia il partito ' liberale' e la tentazione Venezia | tutti gli scenari del ' consigliere'
Come è nel suo stile, cauto e attento a ogni sfumatura, Luca Zaia, commentando il record di preferenze alle elezioni regionali, non si è sbilanciato sul suo futuro. Ai giornalisti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Luca Zaia, record di voti in Veneto: “Mi vogliono sindaco”. Il segnale dalle urne è più forte del previsto - L'intervista rilasciata da Luca Zaia, presidente uscente della Regione Veneto e protagonista assoluto delle recenti elezioni regionali, offre una panoramica ... thesocialpost.it scrive
Luca Zaia, 200mila preferenze: «È il ringraziamento dei veneti» - Fratelli d’Italia che rispetto alle ultime Europee dimezza i consensi. Come scrive ilgazzettino.it
Zaia: «Nei voti a Venezia c’è un segnale: mi vogliono sindaco. Ora mi dedicherò di più al partito» - Il presidente uscente, candidato consigliere, ha ottenuto 203 mila preferenze: «Mi piacciono le sfide impossibili, sono un uomo da pantano» ... Si legge su msn.com