Lotta libera | il Gruppo sportivo dei Vigili del fuoco di Pisa chiude la Coppa Italia al terzo posto

Sabato 22 novembre, a Livorno, si è svolta una prestigiosa gara nazionale di lotta libera, valida come Coppa Italia, che ha visto protagonisti i Vigili del Fuoco di Pisa capitanati dagli allenatori Francesco Gaddini e Fabrizio Mainardi. La squadra ha offerto una prova di altissimo livello. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Lotta libera: il Gruppo sportivo dei Vigili del fuoco di Pisa chiude la Coppa Italia al terzo posto

Approfondisci con queste news

UNA PIOGGIA DI MEDAGLIE DALLA CAMPANIA! Si è chiusa la Coppa Italia di Lotta Libera a Livorno e il Team Wrestling Liuzzi ha dominato! Ecco i nostri campioni a podio: Pasquale Liuzzi - ORO Assoluti 61kg Giovanni Danise - ORO U17 6 - facebook.com Vai su Facebook

#Rocchi dice una cosa, gli arbitri ne fanno un’altra, e #Sozza ha pensato bene di chiudere gli occhi su questa trattenuta con presa al collo da lotta libera di Comuzzo su Esposito. E chissà se anche il VAR, #Ghersini, e l’Avar, #Chiffi, hanno saputo che per #Ro Vai su X

Lotta libera: il Gruppo sportivo dei Vigili del fuoco di Pisa chiude la Coppa Italia al terzo posto - Sabato 22 novembre, a Livorno, si è svolta una prestigiosa gara nazionale di lotta libera, valida come Coppa Italia, che ha visto protagonisti i Vigili del Fuoco di Pisa capitanati dagli allenatori Fr ... Segnala pisatoday.it

Lotta, l'Artagon Foggia brilla ai Campionati di Livorno e porta a casa punti e medaglie - Conclus la Coppa Italia di lotta stile libero, Memorial Mario Cerrai, rassegna dedicata ai lottatori U17 e Assoluti, che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia ... Secondo foggiatoday.it

Lotta: Francesco Moffa campione italiano esordienti - Il Gruppo sportivo delle 'Fiamme Oro' di Campobasso porta a casa una medaglia d'oro dai Campionati italiani Esordienti di lotta che si sono svolti nel fine settimana al Palazzetto dello sport di Ostia ... Lo riporta ansa.it