Lotta all' Aids al via la campagna di informazione | operativi i test rapidi in città

In occasione della giornata mondiale contro l'Aids che ricorre ogni anno l'1 dicembre, i componenti il Tavolo di lavoro permanente di contrasto all'Aids, coordinato dal Comune attraverso l'assessorato alle Pari opportunità, condividono importanti risorse professionali ed economiche per promuovere.

Giornata mondiale contro la lotta all'AIDS: Seminario di prevenzione al liceo Scaduto di Bagheria Vai su X

Giornata mondiale per la prevenzione dell'AIDS: Seminario di prevenzione al liceo Scaduto di Bagheria. Leggi articolo ? https://comune.bagheria.pa.it/it/news/giornata-mondiale-contro-la-lotta-all-aids-seminario-di-prevenzione-al-liceo-scaduto-di-bagh - facebook.com Vai su Facebook

"1 Dicembre - Giornata mondiale contro Hiv e Aids", al via la campagna di sensibilizzazione e prevenzione 2025 - Il Tavolo di Lavoro permanente si è riunito più volte nel corso del 2025 per tenere fede alla propria mission di promuovere informazione e sensibilizzazione fra le giovani generazioni e non solo ... Da cronacacomune.it

Presentazione della campagna informativa "Lotta all'Aids 2025" - Venerdì 28 novembre 2025 alle 12:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Campagna informativa "Lotta all'Aids 2025", ... Scrive cronacacomune.it

Al via la campagna “Stop HIV!” con test gratuiti dal 27 al 29 novembre - Un tour di tre giorni con test gratuiti e anonimi a Brunico, Merano e Bolzano in vista della Giornata mondiale contro l’Aids del primo dicembre ... Scrive altoadige.it