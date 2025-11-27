L' ospedale di Viterbo eccellenza nella medicina di genere

Il Santa Rosa di Viterbo tra gli ospedali italiani con i tre Bollini rosa di fondazione Onda. Una conferma per l'impegno nella promozione della medicina di genere, essendosi distinto nell'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili e non solo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

