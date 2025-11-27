Lory Del Santo sullo scontro tra Elodie e il giornalista | Se ti vesti in un certo modo devi aspettarti certe foto

Continua a montare la polemica dopo il video virale di Elodie in cui, durante un concerto, allontana due fotografi che la stavano filmando troppo da vicino. Lory Del Santo ha espresso un parere deciso: "Lei è audace, allora lo sia fino in fondo". La reazione di Balivo: "Non mi aspettavo questa tua dichiarazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

