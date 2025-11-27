L' oroscopo di oggi - giovedì 27 novembre 2025
Ariete ??. Oggi reclami con grande forza caro Ariete, la tua autonomia e autenticità, specie nel lavoro. In questo giovedì, desideri poter muovere questioni importanti che ti hanno fatto sentire in lotta e contraddizione con ciò che desideri realmente per te stesso. In mezzo a un certo caos, puoi però seguire stimoli che sono interessanti, anche per la sfera affettiva. Sole e Marte alleati in Sagittario, promuovono gli incontri, facendoti fare una giusta selezione delle persone e delle dinamiche che meritano di far ancora parte della tua vita. Venere accende di desiderio, costringendoti però anche a fare i conti con il passato e con il probabile bisogno di lasciarti alle spalle una relazione che sai essere tossica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
