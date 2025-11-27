L’Operosa in maglietta per battere la violenza

Magliette a sostegno del mondo femminile in occasione della ‘Giornata mondiale contro la violenza sulle donne’. Le ha ideate l’ Operosa di Granarolo, società per azioni controllata dall’omonima cooperativa. L’azienda, insieme a Volley Life, associazione sportiva dilettantistica attiva nell’educazione dei giovani ai valori della crescita personale e del rispetto, ha scelto di sostenere un progetto di sensibilizzazione aperto alle lavoratrici e ai lavoratori attraverso la realizzazione e distribuzione di 150 magliette dedicate alla ricorrenza. Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto a MondoDonna, realtà della cooperazione bolognese che da anni accoglie, protegge e accompagna donne vittime di violenze e situazioni di fragilità, offrendo percorsi di protezione, autonomia e rinascita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

