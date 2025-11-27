Disavventura per 6 parlamentari del Partito democratico che in queste ore sono rimasti bloccati in Cisgiordania durante il viaggio di rientro verso Gerusalemme. A riferirlo è la Farnesina che è intervenuta immediatamente in soccorso del gruppo: sono Laura Boldrini, Mauro Berruto, Ouidad Bakkali, Sara Ferrari e Valentina Ghio e l’ex ministro Andrea Orlando. Sono partiti da Gerico per poi fare rientro ma mentre viaggiavano lungo l'autostrada sono stati coinvolti in un'operazione antiterrorismo: le forze israeliane hanno instaurato un blocco stradale che ha impedito il passaggio ai mezzi. La delegazione ha udito esplosioni e ha abbandonato il van su cui viaggiava per riparare in una casa di un cittadino palestinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'operazione antiterrorismo e l'esfiltrazione coi blindati: cosa è successo alla delegazione Pd in Cisgiordania