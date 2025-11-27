Inter News 24 Lookman risponde alle domande su un’estate segnata dalle voci di mercato e il suo rapporto con l’ambiente atalantino. Dopo il 3-0 ottenuto contro l’ Eintracht Francoforte in Champions League e il primo gol segnato nella partita, Ademola Lookman ha parlato della sua estate, durante la quale sembrava essere a un passo dall’addio all’ Atalanta. Le voci su un possibile trasferimento all’ Inter si erano intensificate, ma alla fine il calciatore è rimasto in Bergamasco, e ha dovuto affrontare le difficoltà nel ricostruire i rapporti con compagni e tifosi. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Lookman ha risposto a Paolo Di Canio, che gli ha chiesto quanto fosse stato difficile rientrare in squadra dopo la tensione dell’estate. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lookman sulla sua estate turbolenta: «Quello che è stato è stato, ora lavoro sodo per l’Atalanta»