Lookman segna la svolta La Dea risolve tutto in 5’ Atalanta playoff vicini

L’ Atalanta prende a calci la crisi tornando devastante nelle notti europee, tornando la squadra inarrestabile e cinica in trasferta vista negli anni gasperiniani, conquistando la prima vittoria della gestione Palladino, al debutto in Champions. con un sonante 3-0 a Francoforte in casa dell’ Eintracht. Dea che ha corroborato il successo con tre pali, due colpiti in un primo tempo che i nerazzurri avrebbero potuto chiudere in vantaggio, prima della fiammata da tre gol in cinque minuti tra il 60’ e il 65’ firmata dai senatori atalantini, da Lookman autore del primo gol e dell’assist del secondo siglato da Ederson, e da De Ketelaere autore dell’assist per l’1-0 e a segno nel 3-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

