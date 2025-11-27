Longoni para due rigori e l'Italia batte il Brasile | storico terzo posto al Mondiale U17

L’Italia conquista uno storico terzo posto al Mondiale U17 grazie alle parate di Alessandro Longoni, decisivo ai rigori contro il Brasile. Dopo lo 0-0 nei 90’, il portiere del Milan neutralizza due tiri dal dischetto e regala agli azzurri il miglior risultato di sempre nella competizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Longoni para due rigori e l’Italia batte il Brasile: storico terzo posto al Mondiale U17 - L’Italia conquista uno storico terzo posto al Mondiale U17 grazie alle parate di Alessandro Longoni, decisivo ai rigori contro il Brasile ... Si legge su fanpage.it

Mondiali U17, il Milan ha un nuovo Donnarumma: Longoni para due rigori e regala un terzo posto storico all'Italia - Protagonista assoluto il portiere della primavera rossonera, Alessandro Longoni, che sventa due rigori ... sport.virgilio.it scrive

Gran protagonista Longoni del Milan al Mondiale U17: ha parato il 3° e il 4° rigore del Brasile - Gli azzurrini del tecnico Massimiliano Favo hanno battuto ai rigori il Brasile dopo lo 0- Riporta milannews.it