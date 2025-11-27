Longoni para due rigori e l'Italia batte il Brasile | storico terzo posto al Mondiale U17

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia conquista uno storico terzo posto al Mondiale U17 grazie alle parate di Alessandro Longoni, decisivo ai rigori contro il Brasile. Dopo lo 0-0 nei 90’, il portiere del Milan neutralizza due tiri dal dischetto e regala agli azzurri il miglior risultato di sempre nella competizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

