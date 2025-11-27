L’ondata di influenza in Italia | il virus corre più facilmente

Il picco atteso a fine anno, un inverno da affrontare con prudenza L'Identità.

Allarme #influenza #aviaria in #Europa. Ecdc e Efsa: “Ondata senza precedenti di casi negli uccelli”, aumentato il rischio per l’uomo #Sanità quotidianosanita.it/scienza-e-farm… Vai su X

I consigli e i rimedi delle Farmacie Comunali di Cantù contro l'ondata di influenza di metà novembre. - facebook.com Vai su Facebook

Influenza in anticipo, casi in aumento in Italia: sintomi e varianti - In Italia i contagi influenzali stanno aumentando: l’11,2% dei campioni analizzati la scorsa settimana è risultato positivo e i bambini restano la fascia più colpita. Lo riporta tg24.sky.it

Andamento influenza in Italia - Influenza in Italia, andamento e casi settimanali per regione e età In Italia, a metà novembre, l’osservazione condotta dal sistema di sorveglianza RespiVirNet descrive un’incidenza stabile delle ... Secondo quifinanza.it

Influenza in Italia, pochi contagi con 7,91 casi ogni 1.000: quando ci sarà il picco - Incidenza più elevata in Piemonte, picco previsto tra dicembre e gennaio ... quifinanza.it scrive