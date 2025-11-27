L' omicidio di Paolo Taormina il finto movente e la rissa senza motivo | ecco a che punto sono le indagini

"Volevo ucciderlo", è così che disse senza esitazioni e senza alcun segno di pentimento Gaetano Maranzano, durante l'interrogatorio di garanzia, riferendosi all'omicidio di Paolo Taormina, 20 anni appena, avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 ottobre, davanti al locale che la vittima gestiva con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - L'omicidio di Paolo Taormina, il finto movente e la rissa senza motivo: ecco a che punto sono le indagini

Altre letture consigliate

PPP Visionario 50° anniversario dell'omicidio di Pier Paolo Pasolini un progetto di Roma Capitale Scopate sentimentali. Esercizi di sparizione Teatro Argentina 1 dicembre 2025 ore 20 Ingresso libero, con prenotazione consigliata su Eventbrite tra - facebook.com Vai su Facebook

Paolo Taormina, l’omicidio fuori dal pub forse non è stata solo una lite: l’ipotesi di un’esecuzione - Il colpo di pistola alla nuca, che l’assassino ha confessato di avere esploso, ha la drammaticità di un’esecuzione. Secondo ilmessaggero.it

Omicidio Paolo Taormina/ Il papà: “Non ho ancora capito perchè sia stato ucciso, Maranzano…” - A La vita in diretta il caso del povero Paolo Taormina, 21enne ucciso da Gaetano Maranzano: ecco le sue dichiarazioni su Rai Uno A La vita in diretta vi era il signor Giuseppe, il papà di Paolo ... Scrive ilsussidiario.net

Crollano i reati nella zone rosse dopo l'omicidio di Paolo Taormina: ecco i numeri - Polizia di Stato intensifica i controlli dalla stazione centrale ai Quattro Canti: due arresti, tre denunce e calo fino all'84% dei reati nelle aree a vigilanza rafforzata ... Si legge su lasicilia.it