Milano, 27 novembre 2025 – Il rating di Regione Lombardia passa da Baa2 a Baa1 con outlook stabile. Lo comunica Moody's, evidenziando come, "a seguito dell'innalzamento del rating sovrano del Governo italiano a Baa2, anche quello della Regione Lombardia abbia scalato una posizione". Un risultato che, commentano da Palazzo Lombardia, “oltre a dipendere dai forti legami istituzionali, operativi e finanziari con il Governo centrale, trova motivazioni nei ‘fondamentali’ della Regione, soprattutto per quanto attiene alla solidità' economica ed istituzionale dell'Ente. Così come rilevante risulta la solidità fiscale e finanziaria di una Lombardia che conferma un basso profilo del debito e una robusta liquidità”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lombardia, Moody’s alza il rating da Baa2 a Baa1