L' Omag-Mt va in Asia in cerca di talenti | ufficiale l' arrivo della giovane promessa del volley cinese
La Omag-Mt Consolini ritorna sul mercato con un innesto di grande prospettiva, assicurandosi la schiacciatrice cinese Zhuang Yushan. Ventiduenne, alta 184 centimetri, è considerata uno dei profili più interessanti del volley asiatico grazie alla combinazione di potenza, agilità e solidità tecnica. 🔗 Leggi su Today.it
