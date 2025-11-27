Lollobrigida | La ‘Dop economy continua a crescere a difesa modello qualità
(Adnkronos) – "La Dop economy continua a crescere, continuerà a crescere, continuerà a difendere un modello che garantisce la tutela dell'identità, delle tradizioni, della storia, del territorio, del mondo del lavoro che vi è collegato. Un'economia florida che dimostra come l'investimento sulla qualità sia anche una buona scelta, ovviamente ha dei costi di produzione più . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
