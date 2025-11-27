Loizzo | Su Hiv intendiamo potenziare educazione e cure

(Adnkronos) – "Le malattie sessualmente trasmesse, e quindi tra queste l'Hiv, preoccupano moltissimo il ministero della Salute e l'attività di governo. Noi abbiamo tantissimi nuovi casi legati alla disinformazione e soprattutto all'educazione sessuale tra i ragazzi. Quello che noi intendiamo potenziare è soprattutto l'educazione alla formazione dei ragazzi, prima ovviamente dell'inizio delle loro attività sessuale, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

